«Mash на Мойке»: младший сын Максима Соколова рассказал, что его брат готовил ритуальное убийство семьи

Арсений Соколов, младший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова, рассказал на допросе, что его брат Максим готовил ритуальное убийство себя и всей семьи.

Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Ранее стало известно, что Ирина Соколова, жена Максима Соколова и мать братьев, была убита в поселке Романовка.

По словам Арсения, вчера около 13 часов в его комнату на втором этаже коттеджа зашел старший брат Максим с кухонным ножом в руках. Брат сначала стал его душить, а потом попытался ударить ножом.

Арсений выбил нож ногой и побежал к соседям. Вместе с одним из них он пошел обратно, сперва взяв у него дома два ножа. Там они нашли мертвую Ирину Соколову. Арсений потерял контроль и ударил брата в грудь и в шею.

По словам младшего брата, Максим неделю назад говорил о ритуальном убийстве — себя и всей семьи.

Максим Соколов-младший занимался хоккеем и входил в состав .