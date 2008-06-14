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Марио Фернандес остался самым дорогим игроком РПЛ по версии Transfermarkt, Влашич и Классон – в тройке

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия рейтинги бизнес Гжегож Крыховяк Краснодар Марио Фернандес Виктор Классон Антон Миранчук Сердар Азмун Себастьян Дриусси Никола Влашич Вильмар Барриос Федор Чалов Футбол

Немецкий сайт Transfermarkt, специализирующийся на трансферной стоимости футболистов, обновил рейтинг игроков РПЛ.

Возглавил список самых дорогих футболистов российского чемпионата по версии Transfermarkt защитник ЦСКА Марио Фернандес, на втором месте идет полузащитник Никола Влашич, на третьем – хавбек «Краснодара» Виктор Классон.

Топ-10

1. Марио Фернандес (ЦСКА) – 30 млн евро (было – 26 млн)

2. Никола Влашич (ЦСКА) – 20 млн (18 млн)

3. Виктор Классон («Краснодар») – 18 млн (16 млн)

4. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 18 млн (18 млн)

5. Вильмар Барриос («Зенит») – 17 млн (15 млн)

6. Сердар Азмун («Зенит») – 17 млн (13 млн)

7. Федор Чалов (ЦСКА) – 16 млн (10 млн)

8. Артем Дзюба («Зенит») – 16 млн (13 млн)

9. Антон Миранчук («Локомотив» – 16 млн (12,5 млн)

10. Себастьян Дриусси («Зенит») – 16 млн (13,5 млн)

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