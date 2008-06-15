Гончаренко отказался возглавить сборную Беларуси

Сборная Беларуси в ближайшее время определится с новым главным тренером.
Ранее этот пост покинул Игорь Криушенко.
По информации Tribuna.com, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить национальную команду.
С большой долей вероятности следующим тренером Беларуси станет Михаил Мархель. Его кандидатура будет рассмотрена на заседании исполкома АБФФ, который пройдет в конце июня.
Напомним, Мархель в данный момент является главным тренером молодежной сборной Беларуси.
Бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович также отказался возглавить сборную страны.