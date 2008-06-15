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Гончаренко отказался возглавить сборную Беларуси

Теги ЦСКА премьер-лига Россия сборная Беларуси по футболу сборная Беларуси U-21 Виктор Гончаренко Александр Ермакович АБФФ Tribuna.com Михаил Мархель Футбол

Сборная Беларуси в ближайшее время определится с новым главным тренером. 

Ранее этот пост покинул Игорь Криушенко.

По информации Tribuna.com, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить национальную команду. 

С большой долей вероятности следующим тренером Беларуси станет Михаил Мархель. Его кандидатура будет рассмотрена на заседании исполкома АБФФ, который пройдет в конце июня.

Напомним, Мархель в данный момент является главным тренером молодежной сборной Беларуси.

Бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович также отказался возглавить сборную страны.

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