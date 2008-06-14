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«Динамо» объявило о переходе защитника Калинина из «Рубина»

Теги Рубин премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Игорь Калинин Футбол

Защитник «Рубина» Игорь Калинин продолжит карьеру в «Динамо».

Московский клуб заключил с 23-летним футболистом контракт на три года.

Калинин ранее также выступал за «Краснодар» и «Волгарь», а до переезда в Россию на Украине играл за «Ильичевец», «Зарю» и «Звезду». В 2014 году игрок получил российский паспорт.

В минувшем сезоне он забил 1 гол и отдал 2 паса в 6 матчах РПЛ. Подробную статистику Калинина можно изучить здесь.

Фото: официальный твиттер «Динамо»

Защитник «Рубина» Калинин осенью получал 12 тысяч рублей в месяц. С января – 250 тысяч

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