«Динамо» объявило о переходе защитника Калинина из «Рубина»

Защитник «Рубина» Игорь Калинин продолжит карьеру в «Динамо».
Московский клуб заключил с 23-летним футболистом контракт на три года.
Калинин ранее также выступал за «Краснодар» и «Волгарь», а до переезда в Россию на Украине играл за «Ильичевец», «Зарю» и «Звезду». В 2014 году игрок получил российский паспорт.
В минувшем сезоне он забил 1 гол и отдал 2 паса в 6 матчах РПЛ. Подробную статистику Калинина можно изучить здесь.
Фото: официальный твиттер «Динамо»
Защитник «Рубина» Калинин осенью получал 12 тысяч рублей в месяц. С января – 250 тысяч