Криштиану Роналду: «Никогда не забуду свои новые рекорды 2019 года💪🏻»

Нападающий «Ювентуса» поделился эмоциями от прошедшего сезона.

«Какой незабываемый сезон! Новые впечатления, громадный клуб, превосходный город, побитые рекорды и еще три титула!

Я должен поблагодарить всех болельщиков за то, как меня встретили в Италии! Вы очень важная часть наших побед!

Спасибо всем моим поклонникам по всему миру и особенно португальцам, которые помогли нам добиться еще одной исторической победы для нашей страны! Вам всегда будет особое место в моем сердце!

Никогда не забуду замечательные моменты и новые рекорды, которые были у меня в 2019 году:

– Победный гол в Суперкубке Италии;

– Победа в серии А, звание лучшего игрока и 21 гол;

– Победа в Лиге наций и хет-трик;

– Первый игрок, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов и забивший 125 голов;

– Первый игрок, завоевавший 10 титулов ;

– Первый игрок, забивавший во всех финальных стадиях турниров для сборных: чемпионате мира, чемпионате Европы, Кубке Конфедераций и Лиге наций;

– Первый игрок, забивавший в каждом из последних десяти финальных раундов турниров сборных с 2004 по 2019 год.

Скоро увидимся! Вместе мы продолжим сражаться за новые и удивительные победы! Я на вас рассчитываю!» – написал Роналду в инстаграме.