Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, Португалия – 5-я

ФИФА опубликовала новую версию рейтинга национальных сборных.
По сравнению с предыдущим, опубликованным в апреле, в десятке произошло несколько перестановок. Португалия поднялась на пятое место, Испания – на седьмое. Две позиции потерял Уругвай.
Сборная России поднялась еще на три места и теперь 43-я.
Рейтинг ФИФА:
1 (-). Бельгия – 1746 очков
2 (-). Франция – 1718
3 (-). Бразилия – 1681
4 (-). Англия – 1652
5 (7). Португалия – 1631
6 (5). Хорватия – 1625
7 (9). Испания – 1617
8 (6). Уругвай – 1615
9 (8). Швейцария – 1605
10 (-). Дания – 1589
...
43 (46). Россия – 1436