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Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, Португалия – 5-я

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ФИФА опубликовала новую версию рейтинга национальных сборных.

По сравнению с предыдущим, опубликованным в апреле, в десятке произошло несколько перестановок. Португалия поднялась на пятое место, Испания – на седьмое. Две позиции потерял Уругвай.

Сборная России поднялась еще на три места и теперь 43-я.

Рейтинг ФИФА:

1 (-). Бельгия – 1746 очков

2 (-). Франция – 1718

3 (-). Бразилия – 1681

4 (-). Англия – 1652

5 (7). Португалия – 1631

6 (5). Хорватия – 1625

7 (9). Испания – 1617

8 (6). Уругвай – 1615

9 (8). Швейцария – 1605

10 (-). Дания – 1589

...

43 (46). Россия – 1436

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