«Торонто» поверг «Уорриорз» и стал чемпионом НБА, Кокорин с Мамаевым остались за решеткой, Навальный дал интервью Головину и другие новости утра

1. «Торонто» поверг «Уорриорз» в шестом матче финала и стал чемпионом НБА! Впервые титул взял клуб, базирующийся не в США.

2. Суд вынес новый приговор Кокорину и Мамаеву, но сроки наказания не изменились. Футболисты остаются в заключении.

3. Презентацию Азара посетили 50 тысяч болельщиков «Реала». Больше собирал только Роналду. Бельгиец поцеловал эмблему клуба.

4. Убита жена бывшего вратаря СКА и сборной России по хоккею Соколова. Видимо, кто-то из сыновей Максима зарезал мать. Под подозрением и старший, и младший.

5. Навальный дал интервью корреспонденту Sports.ru Головину. Говорили о Кокорине, Мамаеве, Овечкине и еще одном забивном хоккеисте. Просто открывайте тэг.

6. Мбаппе стал самым дорогим игроком мира по версии CIES Football Observatory. Месси не вошел в тройку, Роналду и вовсе на двадцатом месте.

7. «Ювентус» и «Челси» договорились о переходе Сарри. Пост тренера «синих», возможно, все-таки займет Лэмпард.

8. Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги». А никто и не сомневался в превосходстве Марии.

9. Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности госучреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России». Его директор – бывший глава СБР Кравцов.

10. Испанский велогонщик Кобо дисквалифицирован за допинг. Фрум станет победителем «Вуэльты-2011». В чем смысл спорта, в котором подлинные результаты утверждаются много лет спустя?

Фото дня. Тарасенко опубликовал снимок со своим сыном-младенцем в Кубке Стэнли