Мария Ласицкене: «Не удивлена попытками Шляхтина запугать меня. Видимо, я должна поддерживать главное дело его команды – «дело Лысенко»

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту прокомментировала слова главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина о том, что может лишить ее нейтрального статуса из-за критики .

Ранее Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку, так как организацию не восстанавливают в правах.

«Удивлена (на самом деле нет) попытками господина Шляхтина запугать меня. Шикарная фантазия на тему того, что у меня могут отозвать нейтральный статус, так как я не поддерживаю действия главы ВФЛА (видимо, особенно я должна поддержать главное дело его команды – «дело Лысенко»).

Что ждет главу РУСАДА Юрия Гануса за критику ВФЛА, Шляхтин вполне разумно предпочел умолчать.... Прорвемся!» – написала Ласицкене.

Чиновники ВФЛА, в том числе Шляхтин, подозреваются в фальсификации документов в деле о пропуске трех допинг-тестов прыгуном в высоту Данилом Лысенко.

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