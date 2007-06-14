Черчесов о составе: «В «дураке» никто не хочет иметь шестерки, все хотят тузы и козыри. Но в «очке» иногда ждешь шестерку с нетерпением»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о выборе состава.

– Вам не кажется, что призывы выпустить Чалова в интернете – это тот случай, когда хочется придраться к чему-то, даже если все хорошо?

– Раз нас обсуждают, значит, мы интересны. Моя задача – спокойно ответить на любой вопрос. Мне-то понятно, почему – ни симпатии, ни любви, ни антипатии у меня ни к одному из игроков нет. Как бы это ни звучало – есть футболист, выполняющий определенные функции, и мое решение зависит от того, нужны в конкретной игре эти функции или нет. И ты ведь всегда видишь по игроку, который пришел в команду – насколько он готов, какую роль ему можно отвести. Да он и сам это чувствует. Невозможно сказать: ты – лидер, вперед. Так не бывает. Все идет естественным путем, не надо опережать события. В моей практике такое бывало – поторопились, потом футболист не заиграл, и все удивляются, куда он пропал. Давайте отпускать ситуацию. Сейчас Миранчуки сыграли больше игр – потому что так подсказывал ход событий и еще не было Черышева. Выпустили Антона – он забил.

У всех есть потенциал, и задача нашего тренерского штаба, в частности, – потерпеть вместе с футболистом. И с Чаловым, когда все кричат: давай, давай! И с Миранчуками, которые, наоборот, не устраивают многих. Я должен спокойно делать свою работу вместе с тренерским штабом.

– А готовы сами футболисты терпеть? Чалов – лучший бомбардир чемпионата, Смолов – статусный игрок.

– Мы не можем смотреть только на это. Есть ситуации, есть готовность – тот же Смолов последние игры и тренировки провел хорошо, мы же видим это, не можем закрыть глаза. Стараемся подходить максимально объективно. Еще раз повторяю – есть игрок сам по себе, есть наша команда, и есть соперник, с которым надо играть. Компонентов много.

Хороший игрок… У вас дома тоже, наверное, есть дорогой галстук. Дорогой. А если его не с чем надеть? А если наденешь его не с тем, с чем надо? Тогда этот галстук превращает тебя в посмешище.

– Или как в костюме не ходят в спортзал, а на деловую встречу не ходят в спортивной одежде – хотя и то, и то хорошая вещь.

– Не знаю, я не картежник, но чтобы людям было понятно – вы в «дурака» играете? Наверное, никто не хочет иметь шестерки, а все хотят тузы и козыри в кармане. Но это одна игра. А есть игра в «очко». И вам попалась первая карта – восьмерка, а вторая – семерка. И самую нелюбимую карту в «дураке» – шестерку – вы уже ждете с таким нетерпением! Она-то вам и нужна – она, а не туз. Понимаете? Так и в футболе – бывает нужен конкретный игрок по ситуации, – сказал Черчесов.