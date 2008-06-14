«Голден Стэйт» планирует предложить максимальные контракты Кевину Дюрэнту и Клэю Томпсону

планирует предложить максимальные 5-летние контракты и Клэю Томпсону, сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Клуб готов пойти на это, несмотря на серьезные травмы, которые ставят под вопрос участие обоих игроков в следующем сезоне.

«Такой вывод я сделал, разговаривая с людьми из «Уорриорз». Если они подпишут эти два максимальных контракта, платежная ведомость клуба превысит 350 миллионов долларов, с учетом налога на роскошь.

И они будут в состоянии заплатить такую сумму, учитывая переезд команды на другой берег Залива», – сказал Уиндхорст в программе First Take.