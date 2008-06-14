Наверх
Реклама 18+
Sports.ru NBA

    «Голден Стэйт» планирует предложить максимальные контракты Кевину Дюрэнту и Клэю Томпсону

    Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Клэй Томпсон Баскетбол

    «Голден Стэйт» планирует предложить максимальные 5-летние контракты Кевину Дюрэнту и Клэю Томпсону, сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

    Клуб готов пойти на это, несмотря на серьезные травмы, которые ставят под вопрос участие обоих игроков в следующем сезоне.

    «Такой вывод я сделал, разговаривая с людьми из «Уорриорз». Если они подпишут эти два максимальных контракта, платежная ведомость клуба превысит 350 миллионов долларов, с учетом налога на роскошь.

    И они будут в состоянии заплатить такую сумму, учитывая переезд команды на другой берег Залива», – сказал Уиндхорст в программе First Take.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться