«Сент-Луис» Тарасенко выиграл Кубок Стэнли, Лунев забузил в аэропорту, Медведева запуталась в цветах флага России и другие новости утра

1. Седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли увенчал сезон НХЛ: главный трофей впервые достался «Сент-Луису». Приз лучшему игроку плей-офф присудили форварду «Блюзменов» Райану О’Райлли. Его одноклубник Владимир Тарасенко с 11 шайбами стал третьим в гонке снайперов.

2. Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев был задержан в московском аэропорту в состоянии опьянения. В итоге он заплатил 1000 рублей штрафа. «Зенит» по этому поводу заявил о несогласованности сотрудников авиакомпании. Сам Лунев сказал, что кто-то из них тянул время. Позже кипер извинился за свое поведение.

3. Фигуристка Медведева выложила в инстаграм поздравление с Днем России. На картинке были перепутаны цвета флага. Впоследствии Женя привела этот аспект в норму.

4. Стало известно, что РПЛ при разработке календаря отнесла Санкт-Петербург к «южным» городам из-за крыши на стадионе, Ростов в «южные» не попал.

5. «Реал» купил защитника «Лиона» Менди за 48 млн евро с 5 млн возможных бонусов.

6. Директор «Атлетико» Хиль Марин заявил, что Гризманн будет игроком «Барселоны» и это известно с марта.

7. «Спартак» купит форварда «Ромы» Понсе за 7-8 млн евро. Аргентинец отыграл сезон за АЕК, став вторым бомбардиром греческой лиги. Более того, «Спартак» хочет подписать Гильерме.

8. Полузащитник Дэниэл Джеймс завершил переход в «МЮ» из «Суонси». Подписан пятилетний контракт.

9. «Ман Сити» достиг договоренности с Канселу. Переговоры с «Ювентусом» на заключительной стадии. Кроме того, клуб шейха Мансура продлевает контракт с Зинченко.

10. Новости НБА: форвард «Уорриорз» Дюрэнт перенес операцию в связи с разрывом ахилла, разыгрывающий Кайри Ирвинг отказался от опции продления контракта с «Бостоном».

Цитата. Анна Богалий: «Если спортсмен попался на допинге, кто виноват, кроме него самого? А мы киваем на норвежцев и бурчим, что все против нас»