Bellator 222. Макдональд – Грейси, Мачида против Соннена и другие бои

14 июня в Нью-Йорке состоится Bellator 222.

Главным событием турнира станет титульный бой в полусреднем весе между Рори Макдональдом и Нейманом Грейси.

Также Лиото Мачида встретится с Чейлом Сонненом, а Диллон Дэнис подерется с Максом Хамфри.

Основной кард:

Рори Макдональд vs Нейман Грейси;

Лиото Мачида vs Чейл Соннен;

Дэррион Колдвелл vs Киоджи Хоригучи;

Диллон Дэнис vs Макс Хамфри;

Эдуардо Дантас vs Хуан Арчулета;

Рики Бандехас vs Патрик Микс;

В предварительном карде Аарон Пико встретится с Адамом Боричем.

Главные поединки начнутся в 05:00 по московскому времени. Трансляция – «Матч! Боец».