Bellator 222. Макдональд – Грейси, Мачида против Соннена и другие бои

14 июня в Нью-Йорке состоится Bellator 222.
Главным событием турнира станет титульный бой в полусреднем весе между Рори Макдональдом и Нейманом Грейси.
Также Лиото Мачида встретится с Чейлом Сонненом, а Диллон Дэнис подерется с Максом Хамфри.
Основной кард:
Рори Макдональд vs Нейман Грейси;
Лиото Мачида vs Чейл Соннен;
Дэррион Колдвелл vs Киоджи Хоригучи;
Диллон Дэнис vs Макс Хамфри;
Эдуардо Дантас vs Хуан Арчулета;
Рики Бандехас vs Патрик Микс;
В предварительном карде Аарон Пико встретится с Адамом Боричем.
Главные поединки начнутся в 05:00 по московскому времени. Трансляция – «Матч! Боец».