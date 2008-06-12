Россия одолела Кипр, Месси – самый высокооплачивамый спортсмен мира, Погба высказался про ислам и другие новости утра

1. Сборная России в отборочном матче Евро-2020 в Нижнем Новгороде победила Кипр (1:0). Единственный гол забил Алексей Ионов. Казахстан разгромил Сан-Марино, а Бельгия разнесла Шотландию и по-прежнему возглавляет нашу группу.

Официальный транспортный партнер чемпионата Европы – Volkswagen, великая европейская марка, которая любит футбол.

2. Квалификация Евро-2020. Франция в гостях выиграла у Андорры, Германия забила 8 голов Эстонии, Италия победила Боснию. Все результаты – тут.

3. Лионель Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes, Роналду – 2-й, Неймар – 3-й. Топ-3 впервые состоит из футболистов, а всего их в первой сотне 12.

4. Трансферы. Живоглядов перешел в «Локомотив». «Порту» договорился с Зе Луишем о контракте и предложит «Спартаку» 8 млн евро, москвичи хотят 10 млн. «Спартак», «Арсенал» и «Севилья» интересуются сыном Хаджи. Зидан убедил руководство «Реала», что нужно приобрести Погба, а не Эриксена, Поль согласен на понижение зарплаты. Де Лигт близок к переходу в «ПСЖ».

5. Загитова, Трусова, Медведева и Туктамышева вошли в состав сборной России на сезон-2019/20, Константинова и Воронов – в резерве.

6. Рафаэль Бенитес ведет переговоры с «Челси». Лондонцы намерены сначала найти замену Сарри, а только потом отпускать его в «Юве».

7. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил новые документы о сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.

8. Украина сыграет с Южной Кореей в финале молодежного ЧМ-2019. В полуфинале украинцы выбили Италию, а южнокорейцы были сильнее Эквадора.

9. Женская сборная России обыграла команду Южной Кореи в рамках четвертой недели волейбольной Лиги наций (3-1).

10. «Рома» назначила португальца Паулу Фонсеку главным тренером.

11. Олимпийский чемпион Пекина-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил.

12. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сделал татуировки «1939» и «1945» на ногах. Это годы рождения его дедушек.

13. Киберспорт вошел в программу международных Гей-Игр-2022 в Гонконге.

Цитаты дня.

Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидит на скамейке запасных. Видим, кто на сборах лучше смотрится».

Александр Елагин: «По уровню Дзюба подходит АПЛ, вполне мог бы заиграть в «МЮ». Чем он хуже Лукаку?»

Погба об исламе: «Это религия уважения, а не терроризма. Она открыла мой разум и делает меня лучше».