Еременко продлил контракт с «Ростовом» на 4 года

Полузащитник Роман Еременко продолжит выступать за .

Южане продлили контракт с 32-летним финским игроком на четыре года.

«Роман Еременко – отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт на 4 года.

Рад, что футболист принял такое решение. Роман – настоящий профессионал, уверен, что он и дальше будет показывать качественный футбол в составе нашей команды», — заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.

Еременко перешел в «Ростов» зимой из «Спартака» и был признан лучшим игроком сезона.

Фото: официальный сайт «Ростова»