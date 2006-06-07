Новый календарь и расширение РПЛ до 18 клубов, Голландия в финале Лиги наций, «Сент-Луис» в шаге от Кубка Стэнли и другие новости утра

1. 15 клубов РПЛ поддержали расширение лиги до 18 команд (с сезона-2020/21: собрали все, что нужно знать по теме), «Спартак» – против! 15 клубов поддержали использование VAR, «Урал» – против.

2. Новый календарь РПЛ на сезон-2019/20 разработан ВШЭ на основе алгоритма. Например, «Спартак» примет ЦСКА в 6-м туре (18 августа), ответный матч – в 25-м туре (12 апреля).

3. Португалия и Голландия сыграют в первом в истории финале Лиги наций. Голландцы во втором полуфинале обыграли Англию (3:1), отправив ее в матч за третье место со Швейцарией.

4. Кубок Стэнли. «Сент-Луис» выиграл у «Бостона» пятый матч финальной серии и захватил лидерство – 3-2. От первого титула в истории «блюзменов» отделяет один шаг.

5. Ролан Гаррос. Тим отдал Хачанову всего 8 геймов в 1/4 финала, Джокович Звереву – 9. Анисимова и Барти впервые вышли в полуфинал «Шлема». 17-летняя американка – самая молодая на этой стадии за 12 лет.

6. Трансферы. Чалов интересен «Арсеналу», «Монако» и «Севилье». «Челси» согласился продать Азара в «Реал» за 130 млн фунтов. «Зениту» нужен 19-летний форвард «Спартака» Прошляков. Джампаоло возглавит «Милан». «Спартак» интересуется хавбеком «Спортинга» Матеусом.

7. Неймар может пропустить до четырех месяцев, если ему потребуется операция. Что-то в его карьере пошло не так.

8. Форвард «Филадельфии» Йори Лехтеря перешел в СКА. Контракт на один год.

9. «Рубин» назначил Шаронова исполняющим обязанности главного тренера. Но Бердыев, видимо, останется в «Рубине» на руководящей должности и сохранит контроль над командой.

10. Гараничев не подписал контракт с Союзом биатлонистов России. Его тренер говорит, что это «провокация, вранье и клевета», но в СБР все подтвердили: «Он сказал, что не хочет».



11. Цифра дня. Миллиардер Коммиссо приобрел «Фиорентину» за 170 млн евро.

12. Женская сборная России по волейболу на тай-брейке уступила Польше в матче Лиги наций. Это восьмое поражение россиянок на турнире.

13. Алексей Швед выбыл до конца сезона из-за травмы стопы. ЦСКА уже победил в финале? УНИКС подаст заявку на wild card Евролиги.

14. Абубакар Нурмагомедов подписал контракт с UFC, Тухугов продлил соглашение.

15. «Бриллиантовая лига». Шубенков победил, Соколова – 4-я, Иванюк – 5-й.

Цитаты дня:

Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании: «Я спросила, есть ли у него презерватив, он ответил «нет», но не остановился»

Виталий Мутко: «Спартак» попадет в первый дивизион, если Федун уйдет»