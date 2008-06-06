Лига наций (жен). Россия уступает 0-1 по сетам в матче с Польшей

Сегодня женская сборная России по волейболу играет с командой Польши в матче третьей недели Лиги наций.



Лига наций

Женщины

3-я неделя

Кортрейк, Бельгия



Польша – Россия – 1-0 (25:23, 15:15, идет второй сет)

Бельгия – Сербия – 21.15

Бангкок, Таиланд

Болгария – Доминиканская Республика – 1-3 (20:25, 21:25, 31:29, 20:25)

Таиланд – Турция – 0-3 (16:25, 18:25, 13:25)

Гонконг, Китай

Япония – Голландия – 3-0 (25:17, 25:17, 25:21)

Китай – Италия – 3-2 (18:25, 22:25, 25:23, 26:24, 15:13)

Линкольн, США

Германия – Южная Корея – 0.30 (7 июня)

США – Бразилия – 3.30 (7 июня)

Турнирное положение: Турция – 8 побед – 1 поражение (24 очка), Италия – 7-2 (22), США – 7-1 (21), Китай – 7-2 (20), Польша – 6-2 (18), Бразилия – 5-3 (16), Сербия – 5-3 (15), Доминиканская Республика – 5-4 (13), Япония – 5-4 (15), Бельгия – 4-4 (11), Таиланд – 3-6 (10), Голландия – 2-7 (7), Германия – 2-6 (5), Южная Корея – 1-7 (3), Россия – 1-7 (3), Болгария – 0-9 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.