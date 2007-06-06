Анисимова – самая молодая полуфиналистка «Шлема» за 12 лет

17-летняя Аманда Анисимова, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыгравшая действующую чемпионку Симону Халеп 6:2, 6:4, впервые вышла в полуфинал «Шлема».
Amazing Amanda!— Roland-Garros (@rolandgarros) 6 июня 2019 г.
The 🇺🇸 teen upsets defending champion Halep 6-2 6-4 to reach semi-finals.
🎾 https://t.co/gVXdWyx95u#RG19 pic.twitter.com/CuRnIFQRmk
Нынешний турнир – второй «Шлем», на который уроженка Нью-Джерси попала на прямую, – в начале сезона она сыграла в 1/8 финала Australian Open, а в апреле выиграла первый титул WTA в Боготе.
Анисимова – экс-вторая ракетка мира среди юниоров, чемпионка US Open-2017 и финалистка юниорского «Ролан Гаррос»-2016 – стала самой молодой полуфиналисткой взрослого «Шлема» с 2007-го, когда в четверку сильнейших на Australian Open пробилась Николь Вайдишова. В полуфинале этого «Ролан Гаррос» Анисимова стала вторым тинейджером после Маркеты Вондроушовой (19).
За выход в финал Анисимова сыграет с другой дебютанткой стадии 23-летней Эшли Барти (8).