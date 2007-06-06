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Анисимова – самая молодая полуфиналистка «Шлема» за 12 лет

Теги Николь Вайдишова видео Ролан Гаррос WTA Симона Халеп статистика Аманда Анисимова Теннис

17-летняя Аманда Анисимова, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыгравшая действующую чемпионку Симону Халеп 6:2, 6:4, впервые вышла в полуфинал «Шлема».

Нынешний турнир – второй «Шлем», на который уроженка Нью-Джерси попала на прямую, – в начале сезона она сыграла в 1/8 финала Australian Open, а в апреле выиграла первый титул WTA в Боготе.

Анисимова – экс-вторая ракетка мира среди юниоров, чемпионка US Open-2017 и финалистка юниорского «Ролан Гаррос»-2016 – стала самой молодой полуфиналисткой взрослого «Шлема» с 2007-го, когда в четверку сильнейших на Australian Open пробилась Николь Вайдишова. В полуфинале этого «Ролан Гаррос» Анисимова стала вторым тинейджером после Маркеты Вондроушовой (19).

За выход в финал Анисимова сыграет с другой дебютанткой стадии 23-летней Эшли Барти (8).

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