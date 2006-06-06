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📅Все, что нужно знать о расширении РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ календарь Футбол

Клубы РПЛ сегодня на общем собрании проголосовали за расширение лиги до 18 команд. Против выступил только «Спартак».

Окончательное решение должен утвердить исполком РФС, но это, скорее всего, формальность и вопрос бумаг. Принципиально решение принято.

Когда ждать реформу и как все будет работать?

 

• РПЛ собираются расширить с сезона-2020/21. 

• Из чемпионата, который начнется в июле 2019 года, никто не вылетит напрямую, добавятся две лучшие команды ФНЛ. 15-й и 16-й клубы РПЛ встретятся с 3-й и 4-й командами ФНЛ в стыковых матчах.

• В результате расширения 18 клубов РПЛ должны сыграть 34 тура. Календарь будет плотнее: точно предусмотрены туры посередине недели. Чемпионат будет начинаться раньше (вероятно, в первую неделю июля), а заканчиваться – позже.

В декабре будет аналог Boxing Day, когда командам придется играть через три дня на четвертый, а осенняя часть сезона, вероятно, закончится в 20-х числах декабря. Возобновление турнира после зимней паузы – середина февраля.

• Календарь составила Высшая школа экономики с учетом сложных запросов и на основе алгоритма, который учитывает наслаивающиеся условия. Например, в декабре и феврале будет больше матчей в южных регионах.

РПЛ расширили до 18 команд. Это очень плохая идея, мы к этому не готовы

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