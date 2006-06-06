📅Все, что нужно знать о расширении РПЛ

Клубы РПЛ сегодня на общем собрании проголосовали за расширение лиги до 18 команд. Против выступил только «Спартак».

Окончательное решение должен утвердить исполком РФС, но это, скорее всего, формальность и вопрос бумаг. Принципиально решение принято.

Когда ждать реформу и как все будет работать?

• РПЛ собираются расширить с сезона-2020/21.

• Из чемпионата, который начнется в июле 2019 года, никто не вылетит напрямую, добавятся две лучшие команды ФНЛ. 15-й и 16-й клубы РПЛ встретятся с 3-й и 4-й командами ФНЛ в стыковых матчах.

• В результате расширения 18 клубов РПЛ должны сыграть 34 тура. Календарь будет плотнее: точно предусмотрены туры посередине недели. Чемпионат будет начинаться раньше (вероятно, в первую неделю июля), а заканчиваться – позже.

• В декабре будет аналог Boxing Day, когда командам придется играть через три дня на четвертый, а осенняя часть сезона, вероятно, закончится в 20-х числах декабря. Возобновление турнира после зимней паузы – середина февраля.

• Календарь составила Высшая школа экономики с учетом сложных запросов и на основе алгоритма, который учитывает наслаивающиеся условия. Например, в декабре и феврале будет больше матчей в южных регионах.

РПЛ расширили до 18 команд. Это очень плохая идея, мы к этому не готовы

Ну почему в РПЛ такой стыдный календарь? Исследование Sports.ru, которое многое объяснит