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Лехтеря перешел в СКА

Теги СКА переходы Филадельфия НХЛ КХЛ Йори Лехтеря Хоккей

Форвард «Филадельфии» Йори Лехтеря стал игроком СКА. Соглашение рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона-2019/20.

В России финн выступал за «Локомотив» и «Сибирь», за 209 матчей в КХЛ набрал 164 (55+109) очка при показателе полезности +61.

В 2014 году стал игроком «Сент-Луиса», с сезона-2017/18 играл за «Филадельфию». В 346 матчах НХЛ записал на свой счет 128 (38+90) очков.

В составе сборной Финляндии Лехтеря стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и выиграл серебро чемпионата мира-2014.

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