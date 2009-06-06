Лехтеря перешел в СКА

Форвард «Филадельфии» Йори Лехтеря стал игроком СКА. Соглашение рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона-2019/20.
В России финн выступал за «Локомотив» и «Сибирь», за 209 матчей в КХЛ набрал 164 (55+109) очка при показателе полезности +61.
В 2014 году стал игроком «Сент-Луиса», с сезона-2017/18 играл за «Филадельфию». В 346 матчах НХЛ записал на свой счет 128 (38+90) очков.
В составе сборной Финляндии Лехтеря стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и выиграл серебро чемпионата мира-2014.