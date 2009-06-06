Sky Sports: «Арсенал», «Монако» и «Севилья» интересуются Чаловым

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов попал в сферу интересов «Арсенала».

По информации Sky Sports, на 21-летнего форварда, помимо лондонского клуба, также претендуют «Монако» и «Севилья».

Чалов в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 мячей в 30 матчах. В Лиге чемпионов Федор отметился голом в ворота «Реала», а в сезоне-2017/18 забивал «Арсеналу» в Лиге Европы.

Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан еще на три года. В марте он стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency