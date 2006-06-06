РПЛ сегодня представит новый календарь на основе алгоритма – его разработала ВШЭ

Российская премьер-лига сегодня ночью представит календарь следующего сезона.

В марте Sports.ru провел исследование о проблемах составления календаря РПЛ и указал на недостатки существующей системы, которые призван решить новый алгоритм. Его разработала Лаборатория исследований спорта Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Ну почему в РПЛ такой стыдный календарь? Исследование Sports.ru, которое многое объяснит

Алгоритм для составления расписания матчей учитывает множество требований к календарю: участие клубов в еврокубках, занятость стадионов другими мероприятиями, погодные условия в разных регионах России, пожелания вещателя, а также органов, обеспечивающих порядок, говорится в пресс-релизе РПЛ.

Также важнейшим параметром является сбалансированность календаря со спортивной точки зрения.

«Спортивный календарь – это основа нашего продукта. Он должен учитывать интересы не только команд и спортсменов, но и болельщиков, основного вещателя, спонсоров. Поэтому мы приняли решение изменить сам подход к его составлению, чтобы получить большую вариативность и возможность учитывать разные интересы. Мы обратились к научному сообществу, поскольку реализовать эти задачи с учетом массы ограничений можно только при помощи математического алгоритма подбора вариантов. Очень рады, что именно российский университет – ВШЭ – подготовил решение, которое отвечает нашим задачам», – сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.

«Реализацию метода можно описать так: на первом этапе мы переводим на математический язык равенств и неравенств все ограничения, заданные клубами и Лигой. Для каждого ограничения мы задаем штрафные баллы, которые получает расписание, если в нем данное ограничение нарушается. После этого задача сводится к поиску календаря, для которого штрафные баллы будут минимальны. При этом оптимизация перебора разных вариантов достигается за счет отказа от рассмотрения календарей, набирающих заведомо неоптимальный «штраф» , – рассказал заведующий Лабораторией исследований спорта ВШЭ Дмитрий Дагаев.

«Одной из задач, которую удалось решить с помощью алгоритма – это равномерно распределить по сезону топовые матчи, чтобы в одном туре не случалось сразу два, а то и больше знаковых для Лиги событий, а в каких-то турах их не было совсем. Это очень важный момент с точки зрения маркетинга и вещательного продукта», – добавил директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.

Презентация пройдет в прямом эфире на телеканале , начало – в 23:40.