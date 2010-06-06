Исполнительный директор СБР: «Малышко и Елисеев подписали контракты, Гараничев – нет. Сказал, что не хочет»

Исполнительный директор Союза Биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков прокомментировал ситуацию с , который еще не подписал контракт с СБР.

Ранее тренер биатлониста Максим Кугаевский в интервью ТАСС заявил, что спортсмены Тюменской области Гараничев и Александр Логинов не видели контрактов и не могли их подписать. Позднее в комментарии для «Чемпионата» специалист отметил, что контракты также не подписаны у Дмитрия Малышко и Матвея Елисеева.

«Я читал комментарий Кугаевского. Во-первых, непонятно то, что он говорит, потому что он даже не работает в СБР. Он работает в Тюмени и за нее что-то может сказать, а за СБР – нет.

Во-вторых, да, все подписали договор, кроме Гараничева. Есть документы, где стоят подписи, моя и спортсмена. Могу приложить фото, Малышко и Елисеев (подписали).

Гараничев не подписал – это правда. Сказал, что не хочет. Мы будем отдельно с ним решать вопрос.

Но мы никого не заставляем. Контракт – дело добровольное. Что в дальнейшем будет – не знаю. Самое плохое в этой ситуации – он просто не хочет. Он мог внести дополнения, предложения по контракту. Но он не захотел этого», – рассказал Голиков.

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