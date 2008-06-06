Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании: «Я спросила, есть ли у него презерватив, он ответил «нет», но не остановился»

Наджила Триндаде Мендес де Соуза, обвинившая форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, рассказала об инциденте в интервью бразильскому телеканалу SBT.

По словам девушки, она сначала согласилась заняться сексом с Неймаром, однако затем отказалась, узнав, что у футболиста нет презерватива. После этого, по ее словам, Неймар проявил агрессию.

«Когда я спросила, есть ли у него презерватив, он ответил: «Нет». Тогда я сказала ему, что ничего не будет. Он не слушал, повернулся и совершил [половой] акт. Я говорила: «Остановись. Стоп, стоп, нет! Хватит». Но он ничего не говорил, просто делал.

Я лишь хочу справедливости. Он сильно травмировал меня. Я хочу, чтобы он заплатил за то, что сделал», – заявила девушка.

Она рассказала, что поездку в Париж ей оплатил Неймар.

«Мы обменялись сообщениями в инстаграме, он спросил, когда я могу приехать в Париж. Я сказала: «Хоть сейчас, но не могу себе позволить». Он сказал, что все уладит, и заплатил за билет и гостиницу», – добавила Мендес де Соуза.

Журналист спросил ее, было ли произошедшее 15 мая изнасилованием или «агрессией». Девушка ответила, что это была «агрессия с изнасилованием».

Юридическое бюро отказалось работать с девушкой, обвинившей Неймара в изнасиловании, потому что она призналась, что секс был по согласию

Неймара обвинили в изнасиловании. Он не отрицает секс, но говорит, что все было по взаимному согласию

