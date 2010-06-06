Тренер Гараничева – об отказе спортсмена подписывать контракт с СБР: «Это провокация, вранье и клевета»

Тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский назвал ложью и провокацией сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с Союзом биатлонистов России ( ).

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что Гараничев отказался подписывать договор с СБР.

«Это явная провокация, вранье и клевета, поскольку спортсмены Тюменской области даже в глаза не видели этих контрактов, они их физически не могли подписать. Причем не только Гараничев, но и , который также представляет Тюменскую область.

Такая информация – издевательство над спортсменами. Я говорил с Логиновым и Гараничевым, они возмущены до крайности», – сказал Кугаевский.

Большое интервью босса биатлона: здесь про деньги, бан Васильевой и войну за букмекера