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Тренер Гараничева – об отказе спортсмена подписывать контракт с СБР: «Это провокация, вранье и клевета»

Теги сборная России СБР Евгений Гараничев Александр Логинов Максим Кугаевский ТАСС Биатлон

Тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский назвал ложью и провокацией сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). 

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что Гараничев отказался подписывать договор с СБР. 

«Это явная провокация, вранье и клевета, поскольку спортсмены Тюменской области даже в глаза не видели этих контрактов, они их физически не могли подписать. Причем не только Гараничев, но и Александр Логинов, который также представляет Тюменскую область. 

Такая информация – издевательство над спортсменами. Я говорил с Логиновым и Гараничевым, они возмущены до крайности», – сказал Кугаевский. 

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