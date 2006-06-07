Летне-осенняя часть РПЛ продлится до 8 декабря. Здесь полный календарь

Появилась полная версия предварительного календаря РПЛ на летнее-осеннюю часть сезона-2019/20.

Сезон стартует 14 июля. Последний, 19-й тур, состоится 8 декабря.

Отметим, что новый календарь разрабатывался Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики.

В марте Sports.ru провел исследование о проблемах составления календаря РПЛ и указал на недостатки существующей системы, которые призван решить новый алгоритм.

Ну почему в РПЛ такой стыдный календарь? Исследование Sports.ru, которое многое объяснит

1 тур – 14 июля

«Зенит» – «Тамбов»

«Спартак» – «Сочи»

«Ростов» – «Оренбург»

«Локомотив» – «Рубин»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Арсенал» – «Динамо»

«Крылья Советов» – ЦСКА

«Урал» – «Уфа»

2 тур – 21 июля

«Ростов» – «Спартак»

ЦСКА – «Оренбург»

«Динамо» – «Рубин»

«Локомотив» – «Тамбов»

«Сочи» – «Зенит»

«Крылья Советов» – «Арсенал»

«Уфа» – «Краснодар»

«Урал» – «Ахмат»

3 тур – 28 июля

«Краснодар» – «Сочи»

«Тамбов» – «Спартак»

ЦСКА – «Локомотив»

«Динамо» – «Урал»

«Рубин» – «Ахмат»

«Арсенал» – «Ростов»

«Уфа» – «Крылья Советов»

«Оренбург» – «Зенит»

4 тур – 4 августа

«Зенит» – «Краснодар»

«Спартак» – «Динамо»

«Тамбов» – «Арсенал»

«Ахмат» – «Оренбург»

«Сочи» – «Уфа»

«Рубин» – ЦСКА

«Крылья Советов» – «Локомотив»

«Урал» – «Ростов»

5 тур – 11 августа

«Ростов» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – «Рубин»

ЦСКА – «Сочи»

«Динамо» – «Зенит»

«Локомотив» – «Урал»

«Ахмат» – «Спартак»

«Арсенал» – «Уфа»

«Оренбург» – «Тамбов»

6 тур – 18 августа

«Зенит» – «Ахмат»

«Спартак» – ЦСКА

«Тамбов» – «Краснодар»

«Динамо» – «Локомотив»

«Рубин» – «Арсенал»

«Уфа» – «Ростов»

«Урал» – «Крылья Советов»

«Оренбург» – «Сочи»

7 тур – 25 августа

«Зенит» - «Уфа»

«Ростов» - «Рубин»

«Краснодар» - «Локомотив»

«Тамбов» - «Динамо»

ЦСКА - «Ахмат»

«Сочи» - «Урал»

«Арсенал» - «Оренбург»

«Крылья Советов» - «Спартак»

8 тур – 1 сентября

«Спартак» – «Зенит»

«Локомотив» – «Ростов»

«Ахмат» – «Тамбов»

«Рубин» – «Сочи»

«Арсенал» – ЦСКА

«Крылья Советов» – «Динамо»

«Уфа» – «Оренбург»

«Урал» – «Краснодар»

9 тур – 15 сентября

«Зенит» - «Арсенал»

«Спартак» - «Урал»

«Ростов» - «Ахмат»

«Краснодар» - «Крылья Советов»

«Тамбов» - ЦСКА

«Динамо» - «Уфа»

«Сочи» - «Локомотив»

«Оренбург» - «Рубин»

10 тур – 22 сентября

«Зенит» – «Рубин»

«Тамбов» – «Ростов»

ЦСКА – «Краснодар»

«Динамо» – «Сочи»

«Ахмат» – «Крылья Советов»

«Арсенал» – «Урал»

«Уфа» – «Спартак»

«Оренбург» – «Локомотив»

11 тур – 29 сентября

«Спартак» - «Оренбург»

«Ростов» - «Динамо»

«Краснодар» - «Арсенал»

«Локомотив» - «Зенит»

«Сочи» - «Ахмат»

«Рубин» - «Уфа»

«Крылья Советов» - «Тамбов»

«Урал» - ЦСКА

12 тур – 16 октября

«Краснодар» - «Спартак»

ЦСКА - «Ростов»

«Локомотив» - «Арсенал»

«Сочи» - «Крылья Советов»

«Рубин» - «Тамбов»

«Уфа» - «Ахмат»

«Урал» - «Зенит»

«Оренбург» - «Динамо»

13 тур – 20 октября

«Зенит» – «Ростов»

«Спартак» – «Рубин»

«Тамбов» – «Урал»

«Динамо» – «Краснодар»

«Ахмат» – «Локомотив»

«Арсенал» – «Сочи»

«Уфа» – ЦСКА

«Оренбург» – «Крылья Советов»

14 тур – 27 октября

«Ростов» - «Сочи»

«Краснодар» - «Оренбург»

«Тамбов» - «Уфа»

ЦСКА - «Динамо»

«Локомотив» - «Спартак»

«Ахмат» - «Арсенал»

«Рубин» - «Урал»

«Крылья Советов» - «Зенит»

15 тур – 3 ноября

«Зенит» - ЦСКА

«Спартак» - «Арсенал»

«Краснодар» - «Ростов»

«Динамо» - «Ахмат»

«Сочи» - «Тамбов»

«Крылья Советов» – «Рубин»

«Уфа» - «Локомотив»

«Урал» - «Оренбург»

16 тур – 10 ноября

«Спартак» – «Крылья Советов»

«Ростов» – «Тамбов»

«Локомотив» – «Краснодар»

«Ахмат» – «Урал»

«Сочи» – ЦСКА

«Рубин» – «Динамо»

«Арсенал» – «Зенит»

«Оренбург» – «Уфа»

17 тур – 24 ноября

«Тамбов» – «Локомотив»

ЦСКА – «Крылья Советов»

«Динамо» – «Ростов»

«Рубин» – «Зенит»

«Арсенал» – «Краснодар»

«Уфа» – «Сочи»

«Урал» – «Спартак»

«Оренбург» – «Ахмат»

18 тур – 1 декабря

«Зенит» – «Спартак»

«Ростов» – «Урал»

«Краснодар» – «Тамбов»

ЦСКА – «Арсенал»

«Локомотив» – «Динамо»

«Ахмат» – «Рубин»

«Сочи» – «Оренбург»

19 – 8 декабря

«Зенит» – «Динамо»

«Спартак» – «Ростов»

«Краснодар» – ЦСКА

«Тамбов» – «Оренбург»

«Ахмат» – «Уфа»

«Сочи» – «Рубин»

«Арсенал» – «Локомотив»

«Крылья Советов» – «Урал»