Летне-осенняя часть РПЛ продлится до 8 декабря. Здесь полный календарь

Появилась полная версия предварительного календаря РПЛ на летнее-осеннюю часть сезона-2019/20.
Сезон стартует 14 июля. Последний, 19-й тур, состоится 8 декабря.
Отметим, что новый календарь разрабатывался Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики.
В марте Sports.ru провел исследование о проблемах составления календаря РПЛ и указал на недостатки существующей системы, которые призван решить новый алгоритм.
Ну почему в РПЛ такой стыдный календарь? Исследование Sports.ru, которое многое объяснит
1 тур – 14 июля
«Зенит» – «Тамбов»
«Спартак» – «Сочи»
«Ростов» – «Оренбург»
«Локомотив» – «Рубин»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Арсенал» – «Динамо»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Урал» – «Уфа»
2 тур – 21 июля
«Ростов» – «Спартак»
ЦСКА – «Оренбург»
«Динамо» – «Рубин»
«Локомотив» – «Тамбов»
«Сочи» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Арсенал»
«Уфа» – «Краснодар»
«Урал» – «Ахмат»
3 тур – 28 июля
«Краснодар» – «Сочи»
«Тамбов» – «Спартак»
ЦСКА – «Локомотив»
«Динамо» – «Урал»
«Рубин» – «Ахмат»
«Арсенал» – «Ростов»
«Уфа» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Зенит»
4 тур – 4 августа
«Зенит» – «Краснодар»
«Спартак» – «Динамо»
«Тамбов» – «Арсенал»
«Ахмат» – «Оренбург»
«Сочи» – «Уфа»
«Рубин» – ЦСКА
«Крылья Советов» – «Локомотив»
«Урал» – «Ростов»
5 тур – 11 августа
«Ростов» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Рубин»
ЦСКА – «Сочи»
«Динамо» – «Зенит»
«Локомотив» – «Урал»
«Ахмат» – «Спартак»
«Арсенал» – «Уфа»
«Оренбург» – «Тамбов»
6 тур – 18 августа
«Зенит» – «Ахмат»
«Спартак» – ЦСКА
«Тамбов» – «Краснодар»
«Динамо» – «Локомотив»
«Рубин» – «Арсенал»
«Уфа» – «Ростов»
«Урал» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Сочи»
7 тур – 25 августа
«Зенит» - «Уфа»
«Ростов» - «Рубин»
«Краснодар» - «Локомотив»
«Тамбов» - «Динамо»
ЦСКА - «Ахмат»
«Сочи» - «Урал»
«Арсенал» - «Оренбург»
«Крылья Советов» - «Спартак»
8 тур – 1 сентября
«Спартак» – «Зенит»
«Локомотив» – «Ростов»
«Ахмат» – «Тамбов»
«Рубин» – «Сочи»
«Арсенал» – ЦСКА
«Крылья Советов» – «Динамо»
«Уфа» – «Оренбург»
«Урал» – «Краснодар»
9 тур – 15 сентября
«Зенит» - «Арсенал»
«Спартак» - «Урал»
«Ростов» - «Ахмат»
«Краснодар» - «Крылья Советов»
«Тамбов» - ЦСКА
«Динамо» - «Уфа»
«Сочи» - «Локомотив»
«Оренбург» - «Рубин»
10 тур – 22 сентября
«Зенит» – «Рубин»
«Тамбов» – «Ростов»
ЦСКА – «Краснодар»
«Динамо» – «Сочи»
«Ахмат» – «Крылья Советов»
«Арсенал» – «Урал»
«Уфа» – «Спартак»
«Оренбург» – «Локомотив»
11 тур – 29 сентября
«Спартак» - «Оренбург»
«Ростов» - «Динамо»
«Краснодар» - «Арсенал»
«Локомотив» - «Зенит»
«Сочи» - «Ахмат»
«Рубин» - «Уфа»
«Крылья Советов» - «Тамбов»
«Урал» - ЦСКА
12 тур – 16 октября
«Краснодар» - «Спартак»
ЦСКА - «Ростов»
«Локомотив» - «Арсенал»
«Сочи» - «Крылья Советов»
«Рубин» - «Тамбов»
«Уфа» - «Ахмат»
«Урал» - «Зенит»
«Оренбург» - «Динамо»
13 тур – 20 октября
«Зенит» – «Ростов»
«Спартак» – «Рубин»
«Тамбов» – «Урал»
«Динамо» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Арсенал» – «Сочи»
«Уфа» – ЦСКА
«Оренбург» – «Крылья Советов»
14 тур – 27 октября
«Ростов» - «Сочи»
«Краснодар» - «Оренбург»
«Тамбов» - «Уфа»
ЦСКА - «Динамо»
«Локомотив» - «Спартак»
«Ахмат» - «Арсенал»
«Рубин» - «Урал»
«Крылья Советов» - «Зенит»
15 тур – 3 ноября
«Зенит» - ЦСКА
«Спартак» - «Арсенал»
«Краснодар» - «Ростов»
«Динамо» - «Ахмат»
«Сочи» - «Тамбов»
«Крылья Советов» – «Рубин»
«Уфа» - «Локомотив»
«Урал» - «Оренбург»
16 тур – 10 ноября
«Спартак» – «Крылья Советов»
«Ростов» – «Тамбов»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Урал»
«Сочи» – ЦСКА
«Рубин» – «Динамо»
«Арсенал» – «Зенит»
«Оренбург» – «Уфа»
17 тур – 24 ноября
«Тамбов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Динамо» – «Ростов»
«Рубин» – «Зенит»
«Арсенал» – «Краснодар»
«Уфа» – «Сочи»
«Урал» – «Спартак»
«Оренбург» – «Ахмат»
18 тур – 1 декабря
«Зенит» – «Спартак»
«Ростов» – «Урал»
«Краснодар» – «Тамбов»
ЦСКА – «Арсенал»
«Локомотив» – «Динамо»
«Ахмат» – «Рубин»
«Сочи» – «Оренбург»
19 – 8 декабря
«Зенит» – «Динамо»
«Спартак» – «Ростов»
«Краснодар» – ЦСКА
«Тамбов» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Уфа»
«Сочи» – «Рубин»
«Арсенал» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Урал»