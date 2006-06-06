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«Спартак» интересуется хавбеком «Спортинга» Матеусом

Теги Спартак Нюрнберг высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Матеус Перейра Футбол

Полузащитник «Спортинга» Матеус Перейра может продолжить карьеру в России.

По информации «Спорт-Экспресса», 23-летним бразильцем интересуется «Спартак». Перейра входит в число потенциальных новичков московского клуба.

Ранее сообщалось, что Перейрой интересуется «Динамо».

По информации A Bola, футболист интересен английским клубам. «Спортинг» хочет получить за него 8-10 миллионов евро и 20% от суммы последующего трансфера.

Прошедший сезон игрок провел на правах аренды в «Нюрнберге». В бундеслиге он сыграл 19 матчей, в которых забил 3 гола и сделал две результативные передачи.

Контракт Перейры со «Спортингом» рассчитан до лета 2022 года. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

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