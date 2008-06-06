Гараничев не подписал контракт с Союзом биатлонистов России

Российский биатлонист еще не подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР), сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, к 1 июня соответствующий договор подписали все спортсмены, которые вошли в расширенный состав сборной, за исключением Гараничева.

«Я могу подтвердить, что на сегодняшний день контракт с СБР не подписал один спортсмен. Фамилию я называть не стану, потому что не думаю, что это решение окончательное», – прокомментировал ситуацию вице-президент СБР Алексей Нуждов.

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