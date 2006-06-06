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Неймар может пропустить 4 месяца, если ему потребуется операция

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция травмы товарищеские матчи (клубы) Кубок Америки Неймар Футбол

Стали известны предварительные сроки восстановления нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

27-летний форвард получил травму в товарищеском матче за национальную команду против Катара (2:0).

Медобследование выявило у игрока разрыв связок правого голеностопа, он не поможет бразильской сборной на Кубке Америки.

Восстановление футболиста займет от трех до шести недель, если ему не потребуется операция.

Однако если же операция все же будет необходима, есть риск, что Неймар пропустит вплоть до четырех месяцев и вернется на поле только в октябре.

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