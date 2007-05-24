Россия в полуфинале ЧМ, Черчесов назвал состав, 18 команд и новый лимит в РПЛ и другие новости утра

1. Сборная России вышла в 1/2 финала ЧМ-2019 по хоккею, обыграв США. Соперником россиян станет Финляндия.

Во втором полуфинале встретятся Канада, выбившая в невероятном матче Швейцарию, и Чехия, которая добралась до этой стадии впервые за четыре года.

2. Определен состав другой красной машины – футбольной. Есть новые лица, в частности, Бакаев, Мирзов, Комличенко и Беляев.

3. РФС изучает возможность расширения РПЛ до 18 клубов с сезона-2020/21. Нужно больше матчей в декабре!

Решение по лимиту исполком отложил. По словам Александра Дюкова, рассматриваются два варианта – «6+5» или «8+17».

4. «Ювентус» активно ищет нового главного тренера. Сообщается о договоренности с Маурисио Почеттино, а вот Гвардиолу и Моуринью в Турине ждать не стоит.

5. Защитник ЦСКА Марио Фернандес готов перейти в «Атлетико» по завершении сезона. В борьбу за русского бразильца включился «Ньюкасл».

6. Состоялась жеребьевка Ролан Гаррос. В половине Осаки Халеп, Серена, Квитова, Касаткина, Азаренко и Остапенко.

У мужчин в половину Джоковича попали Тим, Зверев, дель Потро, а Надаля – Федерер, Циципас, Нисикори, Вавринка.

7. Роналду, Бернарду, Феликс и Пепе вызваны в сборную Португалии. И четыре человека из «Вулверхэмптона»!

8. Трансферы. Антонио Конте хочет купить в «Интер» Мозеса и Лукаку. Ромелу готов уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за Оле-Гуннара Сульшера.

Канселу близок к переходу из «Ювентуса» в «Ман Сити», Хуанфран ушел из «Атлетико», а «Барса» подписала Лудовита Рейса.

9. НБА. В финале Востока «Торонто» вышел вперед в серии с «Милуоки» (3-2).

10. Баскетбольный «Олимпиакос» переведен во второй дивизион чемпионата Греции.

11. «Ливерпуль» опередил «Ман Сити» и заработал 152 млн фунтов от АПЛ – больше всех в сезоне.

12. Топ-1 снукерного рейтинга О’Салливан в следующем сезоне пропустит все крупные турниры, включая ЧМ.

13. Дисквалификация Вячеслава Войнова сокращена. Он может вернуться в НХЛ после 41 матча сезона. Но, похоже, не в «Лос-Анджелес».

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