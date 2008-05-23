«Олимпиакос» официально переведен во второй дивизион чемпионата Греции

Руководство Греческой лиги объявило, что официально переведен во второй дивизион из-за решения клуба не участвовать в 1-м матче серии плей-офф с , сообщает Eurohoops.

Результаты команды в сезоне-2018/19 аннулированы и не подлежат изменению. «Олимпиакос» перемещен на последнее место в турнирной таблице и, как следствие, отправляется во второй дивизион.

После скандального полуфинала Кубка Греции «Олимпиакос» объявил, что отныне команда не будет участвовать в матчах с «Панатинаикосом», на которых будут работать греческие арбитры.