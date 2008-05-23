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    «Олимпиакос» официально переведен во второй дивизион чемпионата Греции

    Теги происшествия Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Баскетбол

    Руководство Греческой лиги объявило, что «Олимпиакос» официально переведен во второй дивизион из-за решения клуба не участвовать в 1-м матче серии плей-офф с «Панатинаикосом», сообщает Eurohoops.

    Результаты команды в сезоне-2018/19 аннулированы и не подлежат изменению. «Олимпиакос» перемещен на последнее место в турнирной таблице и, как следствие, отправляется во второй дивизион.

    После скандального полуфинала Кубка Греции «Олимпиакос» объявил, что отныне команда не будет участвовать в матчах с «Панатинаикосом», на которых будут работать греческие арбитры.

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