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    «Ливерпуль» заработал больше всех от АПЛ по итогам сезона – 152 млн фунтов

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    АПЛ опубликовала данные по призовым по итогам сезона-2018/19.

    Лидером стал «Ливерпуль» – он заработал 152 миллиона фунтов за счет того, что его чаще показывали по общенациональному телевидению. Разница в выплатах формируется за счет двух показателей: места в таблице и платы за трансляции по национальному ТВ.

    Остальные показатели равны у всех клубов: это равная плата от британского телевидения (34,4 млн фунтов), зарубежного (43,2 млн) и плата от лиги (5 млн).

    1 (место в таблице – 2). «Ливерпуль» – 152,4 млн

    2 (1). «Манчестер Сити» – 151

    3. «Челси» – 146

    4. «Тоттенхэм» – 145,2

    5 (6). «Манчестер Юнайтед» – 142,5

    6 (5). «Арсенал» – 142,2

    7 (8). «Эвертон» – 128,6

    8 (7). «Вулверхэмптон» – 127,2

    9. «Лестер» – 123,3

    10. «Вест Хэм» – 122,5

    11 (13). «Ньюкасл» – 120,1

    12. «Кристал Пэлас» – 114,2

    13 (11). «Уотфорд» – 113,9

    14. «Борнмут» – 108,1

    15. «Бернли» – 107,3

    16 (17). «Брайтон» – 105,7

    17 (16). «Саутгемптон» – 104,3

    18. «Кардифф» – 102,7

    19. «Фулхэм» – 101,9

    20. «Хаддерсфилд» – 96,6

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