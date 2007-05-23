«Ливерпуль» заработал больше всех от АПЛ по итогам сезона – 152 млн фунтов

АПЛ опубликовала данные по призовым по итогам сезона-2018/19.

Лидером стал – он заработал 152 миллиона фунтов за счет того, что его чаще показывали по общенациональному телевидению. Разница в выплатах формируется за счет двух показателей: места в таблице и платы за трансляции по национальному ТВ.

Остальные показатели равны у всех клубов: это равная плата от британского телевидения (34,4 млн фунтов), зарубежного (43,2 млн) и плата от лиги (5 млн).

1 (место в таблице – 2). «Ливерпуль» – 152,4 млн

2 (1). «Манчестер Сити» – 151

3. – 146

4. «Тоттенхэм» – 145,2

5 (6). – 142,5

6 (5). «Арсенал» – 142,2

7 (8). – 128,6

8 (7). «Вулверхэмптон» – 127,2

9. – 123,3

10. «Вест Хэм» – 122,5

11 (13). – 120,1

12. «Кристал Пэлас» – 114,2

13 (11). «Уотфорд» – 113,9

14. – 108,1

15. «Бернли» – 107,3

16 (17). «Брайтон» – 105,7

17 (16). – 104,3

18. «Кардифф» – 102,7

19. « – 101,9

20. «Хаддерсфилд» – 96,6