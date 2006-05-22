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    Россия хлопнула шведов и вышла на США, «Сент-Луис» Тарасенко в финале плей-офф, Мхитарян не едет в Баку, а Икарди – в сборную Аргентины и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Россия победила Швецию (7:4), забросив шесть шайб во втором периоде, и в четвертьфинале ЧМ-2019 сыграет с командой США: американцы в своем матче уступили Канаде. Все результаты игрового дня – здесь, а четвертьфинальные пары – тут.

    2. Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку. Решение принято совместно с клубом.

    «Урал» второй раз в своей истории сыграет в финале Кубка России против «Локомотива». Напомним, в прошедшее воскресенье клубы встречались в РПЛ (2:2). Фаворитом финального матча является «Локомотив»: команда Семина 8 раз играла в финалах Кубка России и выиграла 7 трофеев. Сможет ли «Урал» удивить своего соперника?
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    3. Тарасенко забросил 30-ю шайбу за карьеру в Кубке Стэнли и вывел «Сент-Луис» в финал. 

    4. Форвард «Интера» Мауро Икарди не попал в состав сборной Аргентины на Кубок Америки, Месси, Паредес и Дибала – в заявке.

    5. Трансферы. «Боруссия» Д купила защитника «Хоффенхайма» Нико Шульца. «Спартак» интересуется центральным защитником «Севильи» Каррису, «Локомотив» – правым защитником Алеишем Видалем. Агент Марио Фернандеса подтвердил интерес «Атлетико» к игроку. «Ювентус» договорился с хавбеком «Лацио» Милинковичем-Савичем.

    И пара инсайдов от El Chiringuito: «Реал» отказался от трансфера Луки Йовича, поскольку «Айнтрахт» потребовал 100 млн евро, зато Кристиан Эриксен должен перейти в мадридский клуб после финала Лиги чемпионов.

    6. «Сочи» обменял лучшего вратаря МЧМ-2019 Петра Кочеткова в СКА.

    7. В плей-офф НБА «Торонто» сравнял счет в финале Востока с «Милуоки».

    8. Симоне Индзаги согласен возглавить «Ювентус», клуб рассматривает и вариант с Маурицио Сарри. «Челси» готов отпустить итальянца за 5 млн фунтов.

    9. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Доминиканской Республики в первом матче нового розыгрыша Лиги наций (1-3).

    10. Назначены арбитры на матчи 30-го тура РПЛ: Кирилл Левников рассудит игру «Оренбурга» со «Спартаком», Владимир Москалев – матч «Краснодар» – «Рубин».

    11. ГИБДД проверяет видео, на котором фигуристка Алина Загитова находится за рулем без прав.

    12. «Витесс» Леонида Слуцкого победил «Гронинген» в полуфинале плей-офф за выход в квалификацию Лиги Европы и в финале встретится с «Утрехтом».

    13. Экс-сотрудница Федерации футбола Франции подала в суд на FFF, обвинив в харасcменте своего начальника. Один эпизод случился в Москве.

    14. Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн дал интервью французскому ЛГБТ-журналу. Футболист будет на обложке, номер выходит уже сегодня.

    Цитаты дня.

    Мхитарян о финале ЛЕ: «Больно пропускать такую игру, но мы приняли тяжелое решение».

    Василий Уткин: «Жеребьевка к «Зениту» благосклонна примерно с тех пор, когда «Газпром» стал титульным спонсором ЛЧ».

    Гарет Бэйл: «Футболисты – что-то вроде роботов. Нам говорят, где и когда быть, когда есть и когда спать».

    «Футбол становится игрушкой, когда в него вливают государственные деньги». Президент Ла Лиги снова критикует «Ман Сити» и «ПСЖ».

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