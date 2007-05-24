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    «Лос-Анджелес»: «Считаем, что Войнов не будет выступать за наш клуб»

    Теги дисквалификации Лос-Анджелес Вячеслав Войнов НХЛ Хоккей

    «Лос-Анджелес» выступил с заявлением по поводу решения арбитражного суда о сокращении дисквалификации защитника Вячеслава Войнова

    «Сегодня арбитражный суд вынес решение о дальнейшей дисквалификации Вячеслава Войнова. C нашей точки зрения, игрок не будет выступать за «Кингс». 

    Теперь мы определим, как решение арбитра повлияет на наши права по отношению к игроку, и рассмотрим варианты дальнейших действий», – говорится в сообщении клуба. 

    Войнов выступал за «Лос-Анджелес» в период с 2011 по 2014 годы и выиграл с клубом два Кубка Стэнли. 

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