«Лос-Анджелес»: «Считаем, что Войнов не будет выступать за наш клуб»

выступил с заявлением по поводу решения арбитражного суда о сокращении дисквалификации защитника .

«Сегодня арбитражный суд вынес решение о дальнейшей дисквалификации Вячеслава Войнова. C нашей точки зрения, игрок не будет выступать за «Кингс».

Теперь мы определим, как решение арбитра повлияет на наши права по отношению к игроку, и рассмотрим варианты дальнейших действий», – говорится в сообщении клуба.

Войнов выступал за «Лос-Анджелес» в период с 2011 по 2014 годы и выиграл с клубом два Кубка Стэнли.

Дисквалификация Войнова сокращена. Он может вернуться в НХЛ после 41 матча сезона

НХЛ о Войнове: «Решение арбитра подтверждает, что его поведение было неприемлемым и заслуживало дисквалификации»