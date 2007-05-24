«Лос-Анджелес»: «Считаем, что Войнов не будет выступать за наш клуб»

«Лос-Анджелес» выступил с заявлением по поводу решения арбитражного суда о сокращении дисквалификации защитника Вячеслава Войнова.
«Сегодня арбитражный суд вынес решение о дальнейшей дисквалификации Вячеслава Войнова. C нашей точки зрения, игрок не будет выступать за «Кингс».
Теперь мы определим, как решение арбитра повлияет на наши права по отношению к игроку, и рассмотрим варианты дальнейших действий», – говорится в сообщении клуба.
Войнов выступал за «Лос-Анджелес» в период с 2011 по 2014 годы и выиграл с клубом два Кубка Стэнли.
Дисквалификация Войнова сокращена. Он может вернуться в НХЛ после 41 матча сезона
НХЛ о Войнове: «Решение арбитра подтверждает, что его поведение было неприемлемым и заслуживало дисквалификации»