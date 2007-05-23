Исполком РФС отложил решение по лимиту, вопрос изучат тщательнее

Сегодня исполком отложил решение по поводу лимита на легионеров до следующего собрания.

Как утверждает , причиной тому стало желание комитета изучить вопрос более тщательно.

В настоящее время в РПЛ действует лимит «6+5»: на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.

Ранее сообщалось, что обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут значиться не более 10 иностранцев и 15 россиян.

Также обсуждается вариант «8+17», который подразумевает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.