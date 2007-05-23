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    Исполком РФС отложил решение по лимиту, вопрос изучат тщательнее

    Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ лимит на легионеров Чемпионат.com Футбол

    Сегодня исполком РФС отложил решение по поводу лимита на легионеров до следующего собрания.

    Как утверждает «Чемпионат», причиной тому стало желание комитета изучить вопрос более тщательно.

    В настоящее время в РПЛ действует лимит «6+5»: на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.

    Ранее сообщалось, что обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут значиться не более 10 иностранцев и 15 россиян.

    Также обсуждается вариант «8+17», который подразумевает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.

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