Ролан Гаррос. В половине Осаки Халеп, Серена, Квитова, Касаткина, а также Азаренко и Остапенко, которые в 1-м круге сыграют друг с другом

В Париже прошла жеребьевка Открытого чемпионата Франции, стартующего в воскресенье.

В первом круге друг с другом сыграют чемпионка-2017 Алена Остапенко и экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко. Победительница матча встретится с победительницей матча №1 Наоми Осаки и Анны Каролины Шмидловой. Также в половине Осаки трехкратная чемпионка турнира Серена Уильямс (стартует против Виталии Дьяченко), чемпионка Майами Эшли Барти (Джессика Пегула), действующая чемпионка Симона Халеп (Айла Томлянович), прошлогодняя четвертьфиналистка Дарья Касаткина (квалифаер), Арина Соболенко (Доминика Цибулкова) и Петра Квитова (Сорана Кырстя).

В половине чемпионки Рима Каролины Плишковой, стартующей против Мэдисон Бренгл, Анжелик Кербер (сыграет с Анастасией Потаповой), Каролин Возняцки (Вероника Кудерметова), прошлогодняя финалистка Слоун Стивенс (Мисаки Дои), чемпионка-2016 Гарбинье Мугуруса (Тэйлор Таунсенд), Элина Свитолина (Винус Уильямс), а также чемпионка-2009 Светлана Кузнецова (стартует против квалифаера, может сыграть с Плишковой во втором).

С квалифаерами также сыграют Вера Звонарева и Маргарита Гаспарян. Евгения Родина стартует против Мэдисон Киз, Анастасия Павлюченкова – против Мэнди Минеллы, Екатерина Александрова – против Михаэлы Бузарнеску.

Целиком сетка здесь.