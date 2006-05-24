Жерар Пике: «Кошмар на «Энфилде» будут вспоминать еще долго»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике вспомнил о вылете из Лиги чемпионов после поражения от «Ливерпуля».

– О чем говорят в раздевалке в преддверии финала Кубка Испании после кошмара на «Энфилде»?

– Мы должны закончить сезон на хорошей ноте. «Валенсия» – опасный соперник, потому что они набрали хороший ход в чемпионате, в Лиге Европы были хороши до полуфинала. Очень тяжелый соперник.

– А что произошло на «Энфилде»?

– Когда случается что-то подобное, все или почти все очень злы. Думаю, на психологическом уровне на некоторых повлияло произошедшее в Риме в прошлом году, потому что это было совсем недавно.

Первый гол случился очень быстро, подсознательно это напомнило Рим. Потом были забиты два быстрых гола во втором тайме, и это уже было слишком похоже на Рим.

Конечно, был определенный ментальный блок, но нам не хватало и игры в футбол. А соперник очень высоко и интенсивно прессинговал, «Энфилд» сыграл свою роль. Мы просто не смогли.

Иногда такое случается. Это был очень тяжелый день. Нам потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Уже прошло много дней, но мы все еще не забыли это поражение. Этот крах будут вспоминать еще долго. Но нужно двигаться вперед.

– Также не было видно, что команда вместе, чтобы игроки подбадривали друг друга.

– Ситуация была очень тяжелой. Команда видит, что игра не идет, что соперник давит, что это очень напоминает прошлый год. Но не надо пытать нас. Да, это одно из худших наших поражений. Но таков спорт, иногда приходится глотать пыль.

Это был кошмар, и нужно смириться с этим, потому что такое может происходить. Нужно понимать, почему такое случается, чтобы это помогло нам в будущем, поскольку мы планируем вернуться за Лигой чемпионов, – сказал Пике.