Бакаев, Мирзов, Комличенко, Беляев – в составе сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал итоговый список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

Вратари: Гильерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Песьяков («Ростов» Ростов-на-Дону), Антон Шунин ( Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Федор Кудряшов («Истанбул» Турция), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Егор Сорокин ( Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Млада-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

В списке из 30 игроков возможны изменения. Подготовку к матчам россияне начнут 30 мая в Новогорске.