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    Конте хочет купить в «Интер» Лукаку и Мозеса

    Теги Интер Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Антонио Конте Ромелу Лукаку Виктор Мозес Футбол

    «Интер» в межсезонье может подписать двух футболистов из чемпионата Англии.

    По окончании сезона экс-тренер «Челси» Антонио Конте должен возглавить миланский клуб.

    Итальянец заинтересован в покупке форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, которого он хотел подписать в «Челси» летом 2017-го.

    Кроме того, Конте хочет видеть в команде вингера «Челси» Виктора Мозеса, который зимой перешел в « Фенербахче» на условиях полуторагодичной аренды. Он забил 3 гола и отдал 2 паса в 13 играх турецкой лиги.

    Лукаку забил 12 голов в 32 матчах премьер-лиги в завершившемся сезоне.

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