Конте хочет купить в «Интер» Лукаку и Мозеса

«Интер» в межсезонье может подписать двух футболистов из чемпионата Англии.
По окончании сезона экс-тренер «Челси» Антонио Конте должен возглавить миланский клуб.
Итальянец заинтересован в покупке форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, которого он хотел подписать в «Челси» летом 2017-го.
Кроме того, Конте хочет видеть в команде вингера «Челси» Виктора Мозеса, который зимой перешел в « Фенербахче» на условиях полуторагодичной аренды. Он забил 3 гола и отдал 2 паса в 13 играх турецкой лиги.
Лукаку забил 12 голов в 32 матчах премьер-лиги в завершившемся сезоне.