Конте хочет купить в «Интер» Лукаку и Мозеса

в межсезонье может подписать двух футболистов из чемпионата Англии.

По окончании сезона экс-тренер Антонио Конте должен возглавить миланский клуб.

Итальянец заинтересован в покупке форварда Ромелу Лукаку, которого он хотел подписать в летом 2017-го.

Кроме того, Конте хочет видеть в команде вингера «Челси» Виктора Мозеса, который зимой перешел в « на условиях полуторагодичной аренды. Он забил 3 гола и отдал 2 паса в 13 играх турецкой лиги.

Лукаку забил 12 голов в 32 матчах премьер-лиги в завершившемся сезоне.