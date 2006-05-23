Почеттино принял предложение «Ювентуса», возможен контракт на 4 года

намерен пригласить в команду главного тренера «Тоттенхэма» .

Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи в Лондоне через посредников провел переговоры с президентом лондонцев .

Кроме того, посредники от имени Паратичи связались с Почеттино, и 47-летний аргентинец ответил согласием на предложение.

может заключить с Почеттино четырехлетний контракт, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Сообщалось, что Почеттино запросил у «Ювентуса» зарплату 20 миллионов евро за сезон.

Ранее «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.

«Тоттенхэм» в финале ЛЧ, хотя год никого не покупал. Как Почеттино это делает?

Мы никогда не видели Почеттино таким счастливым: кричал, целовал игроков и плакал на ТВ