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    Почеттино принял предложение «Ювентуса», возможен контракт на 4 года

    Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Тоттенхэм Дэниэл Леви Маурисио Почеттино Фабио Паратичи Футбол

    «Ювентус» намерен пригласить в команду главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

    Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи в Лондоне через посредников провел переговоры с президентом лондонцев Дэниэлом Леви.

    Кроме того, посредники от имени Паратичи связались с Почеттино, и 47-летний аргентинец ответил согласием на предложение.

    «Ювентус» может заключить с Почеттино четырехлетний контракт, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

    Сообщалось, что Почеттино запросил у «Ювентуса» зарплату 20 миллионов евро за сезон.

    Ранее «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.

    «Тоттенхэм» в финале ЛЧ, хотя год никого не покупал. Как Почеттино это делает?

    Мы никогда не видели Почеттино таким счастливым: кричал, целовал игроков и плакал на ТВ

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    Опрос

    Аллегри ушел из «Ювентуса». Кто теперь возглавит клуб?

    38855 голосов 75
    • Почеттино
      31%
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