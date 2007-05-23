Агентство AGI сообщило о контракте Гвардиолы с «Ювентусом», Балаге и Sky Italia опровергли

Итальянское агентство AGI объявило о договоренности главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы с .

Сообщалось, что 4 июня туринский клуб подпишет с каталонским специалистом четырехлетний контракт с зарплатой 24 миллиона евро в год.

Презентация, как утверждалось, должна состояться 14 июня. В якобы сообщили, что в этот день не будет туров по стадиону, арену закроют для большого коммерческого мероприятия.

Однако информацию о переходе Гвардиолы на работу в опровергли сразу несколько авторитетных источников.

«Гвардиола в «Ювентусе» – ноль шансов», – написал в твиттере журналист Sky Sport Italia Алессандро Альчато.

Журналист BBC Гильем Балаге также опроверг информацию: «Пеп остается в «Ман Сити». Не знаю, откуда пришла история, но в ней нет правды.

Писали, что он в аэропорту Мальпенса (в Милане – прим. Sports.ru), когда он был в Манчестере в автобусе (во время чемпионского парада – прим. Sports.ru).

Кстати, правды нет и в сообщениях про обсуждение нового контракта».

Сегодня также стало известно, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино принял предложение «Ювентуса».