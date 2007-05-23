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    Агентство AGI сообщило о контракте Гвардиолы с «Ювентусом», Балаге и Sky Italia опровергли

    Теги Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Пеп Гвардиола СМИ Гильем Балаге Футбол

    Итальянское агентство AGI объявило о договоренности главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы с «Ювентусом».

    Сообщалось, что 4 июня туринский клуб подпишет с каталонским специалистом четырехлетний контракт с зарплатой 24 миллиона евро в год.

    Презентация, как утверждалось, должна состояться 14 июня. В «Ювентусе» якобы сообщили, что в этот день не будет туров по стадиону, арену закроют для большого коммерческого мероприятия.

    Однако информацию о переходе Гвардиолы на работу в «Ювентус» опровергли сразу несколько авторитетных источников.

    «Гвардиола в «Ювентусе» – ноль шансов», – написал в твиттере журналист Sky Sport Italia Алессандро Альчато.

    Журналист BBC Гильем Балаге также опроверг информацию: «Пеп остается в «Ман Сити». Не знаю, откуда пришла история, но в ней нет правды.

    Писали, что он в аэропорту Мальпенса (в Милане – прим. Sports.ru), когда он был в Манчестере в автобусе (во время чемпионского парада – прим. Sports.ru).

    Кстати, правды нет и в сообщениях про обсуждение нового контракта».

    Сегодня также стало известно, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино принял предложение «Ювентуса».

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