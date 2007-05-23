«Локомотив» взял Кубок России, Тула сыграет в ЛЕ, «Арсенал» и «Челси» возвращают УЕФА билеты на финал в Баку и другие новости утра

1. «Локомотив» победил «Урал» в Самаре и в 8-й раз выиграл Кубок России. Таким образом, «Локо» обошел ЦСКА, который побеждал в турнире 7 раз. Юрий Семин в качестве тренера «Локомотива» выиграл Кубок страны в 6-й раз.

Тульский «Арсенал» благодаря победе «Локо» вышел в Лигу Европы и впервые сыграет в еврокубках. Туляки начнут выступление со второго квалификационного раунда.

2. Сборная России включила защитника Артема Зуба в заявку на ЧМ-2019. Больше мест не осталось.

На ЧМ по хоккею стартует плей-офф. В 1/4 финала сборная России сыграет с США. Команда Воробьева выиграла на турнире 7 матчей подряд, а хоккеисты уверены в своих силах. В частности, Овечкин отметил, что команде без разницы, с кем играть в плей-офф. Кто выиграет в матче? 1 000 рублей на ставку без условий – ваш шанс заработать без риска.

3. «Краснодар» подписал хавбека «Зволле» Юнеса Намли. Контракт рассчитан на 4 года.

4. «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал Лиги Европы в Баку. Клубы продали только 5500 билетов. Провал?

5. Международный союз конькобежцев повысил стоимость недокрученных прыжков на сезон-2019/20.

6. Полузащитник «Локомотив» Игорь Денисов может завершить карьеру, сообщил журналист Василий Конов. Хотя есть вариант с «Сочи».

7. Олимпийская чемпионка по плаванию из Литвы Рута Мейлутите завершила карьеру. Ей грозит дисквалификация за пропуск 3 допинг-тестов.

8. Трансферы. «Боруссия» Д подписала хавбека «Байера» Юлиана Брандта и купила Торгана Азара. «Барселона» хочет летом купить Гризманна и центрального нападающего. «Лилль» потребовал у «ПСЖ» 80 млн евро за Николя Пепе. Жена защитника «Зенита» Юрия Жиркова намекнула на переезд из Санкт-Петербурга.

9. «МЮ» продал 52 тысячи абонементов на сезон-2019/20.

10. Российский пловец Климент Колесников перенес операцию из-за тромбоза вены руки и эмболии и может завершить карьеру, сообщил телеграм-канал «Мутко против». Тренер Колесникова информацию об операции опроверг, а глава федерации плавания – подтвердил.

11. УНИКС одолел «Химки» в 1-м матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

12. Женская сборная России по волейболу обыграла Китай (3-1) в рамках первой недели Лиги наций.

13. РФС обсуждает вариант лимита с 10 легионерами в заявке и 8 – на поле.

14. На подготовку одного биатлониста-юниора в год в России уходит почти 2 миллиона рублей.

Цитаты дня.

«Есть доказательства – на стол. Нет – нехер языком болтать». Василий Кикнадзе о работе «Локомотива» с судьями.

Антуан Гризманн: «Гомофобия – это не мнение, а преступление».