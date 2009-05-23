Кузнецов о том, что теперь сборной будет легче: «В гробу полегче будет»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов высказался после победы над командой США (4:3) в четвертьфинальном матче ЧМ-2019.

– Нужно было забивать больше, когда были моменты. Довольно-таки хорошо в обороне сыграли.

Не нужно было третий гол пропускать, и при 4:3 была нервная концовка. Соперник хорошо действовал.

– Как устранить неровность игры, когда один период – за вами, другой – за соперником?

– Счет не соответствует игре. Нужно было играть от момента и забивать при 4:2.

– Кого хотите в полуфинале?

– По барабану. Надо думать о своей игре и настраиваться.

Нет слабых соперников. Надо самим играть хорошо и правильно.

– Овечкин сильно переживает, что не получается?

– Все стараются и на команду работают. Вы тоже стараетесь.

Будет момент – забьет обязательно. Все важные голы забьет еще – сто процентов.

– Судейство было американское?

– Вообще на судейство тяжело пенять, это удел слабых. Здесь немного по-другому судят, чем мы привыкли.

– Наших болельщиков на матче было очень много.

– Нам всегда приятно играть при своих болельщиках.

Жаль, пива не наливают, иначе бы русские болельщики еще громче кричали. Фанаты жалуются.

– Будет ли теперь сборной полегче?

– В гробу полегче будет, – заявил Кузнецов.

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