Кузнецов о том, что теперь сборной будет легче: «В гробу полегче будет»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов высказался после победы над командой США (4:3) в четвертьфинальном матче ЧМ-2019.
– Нужно было забивать больше, когда были моменты. Довольно-таки хорошо в обороне сыграли.
Не нужно было третий гол пропускать, и при 4:3 была нервная концовка. Соперник хорошо действовал.
– Как устранить неровность игры, когда один период – за вами, другой – за соперником?
– Счет не соответствует игре. Нужно было играть от момента и забивать при 4:2.
– Кого хотите в полуфинале?
– По барабану. Надо думать о своей игре и настраиваться.
Нет слабых соперников. Надо самим играть хорошо и правильно.
– Овечкин сильно переживает, что не получается?
– Все стараются и на команду работают. Вы тоже стараетесь.
Будет момент – забьет обязательно. Все важные голы забьет еще – сто процентов.
– Судейство было американское?
– Вообще на судейство тяжело пенять, это удел слабых. Здесь немного по-другому судят, чем мы привыкли.
– Наших болельщиков на матче было очень много.
– Нам всегда приятно играть при своих болельщиках.
Жаль, пива не наливают, иначе бы русские болельщики еще громче кричали. Фанаты жалуются.
– Будет ли теперь сборной полегче?
– В гробу полегче будет, – заявил Кузнецов.
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