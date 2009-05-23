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    Кузнецов о том, что теперь сборной будет легче: «В гробу полегче будет»

    Теги Сборная России по хоккею Александр Овечкин Сборная США по хоккею чемпионат мира Евгений Кузнецов Спорт-Экспресс Хоккей

    Нападающий сборной России Евгений Кузнецов высказался после победы над командой США (4:3) в четвертьфинальном матче ЧМ-2019.

    – Нужно было забивать больше, когда были моменты. Довольно-таки хорошо в обороне сыграли.

    Не нужно было третий гол пропускать, и при 4:3 была нервная концовка. Соперник хорошо действовал.

    – Как устранить неровность игры, когда один период – за вами, другой – за соперником?

    – Счет не соответствует игре. Нужно было играть от момента и забивать при 4:2.

    – Кого хотите в полуфинале?

    – По барабану. Надо думать о своей игре и настраиваться.

    Нет слабых соперников. Надо самим играть хорошо и правильно.

    – Овечкин сильно переживает, что не получается?

    – Все стараются и на команду работают. Вы тоже стараетесь.

    Будет момент – забьет обязательно. Все важные голы забьет еще – сто процентов.

    – Судейство было американское?

    – Вообще на судейство тяжело пенять, это удел слабых. Здесь немного по-другому судят, чем мы привыкли.

    – Наших болельщиков на матче было очень много.

    – Нам всегда приятно играть при своих болельщиках.

    Жаль, пива не наливают, иначе бы русские болельщики еще громче кричали. Фанаты жалуются.

    – Будет ли теперь сборной полегче?

    – В гробу полегче будет, – заявил Кузнецов.

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