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    Александр Дюков: «Я противник лимитов, но сейчас есть два варианта – «6+5» или «8+17»

    Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Александр Дюков лимит на легионеров Футбол

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров и приоритетных вариантах.

    «В течение ближайших двух недель мы закончим консультации с тем, чтобы окончательно решить, каким будет лимит на сезон-2020/2021.

    Для меня очень важно, чтобы было единодушие, хотелось бы, чтобы 85-90% клубов РПЛ были за данное решение.

    Сейчас обсуждаются два варианта – когда остается «6+5», или вариант «8+17». Мнения разделились, большинство склоняется к «8+17», есть и за старую схему.

    Моя позиция следующая: я не раз говорил, что я противник лимитов, но на данный момент по разным причинам было бы неправильно устраивать эту революцию и отменять лимит, поэтому в ближайшие годы мы останемся с лимитом.

    На данном этапе мне ближе формат «8+17». У каждого есть свои плюсы и минусы, но для меня в варианте «8+17» больше плюсов: более ответственное отношение клубов при подписании контрактов с легионерами.

    Я обсуждал этот вопрос с рядом тренеров, и все они поддерживают вариант «8+17», считают, что им так проще работать, проще принимать решения», – заявил Дюков.

    Сейчас в матчах чемпионата России в составе команды одновременно на поле могут находиться максимум шесть легионеров.

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