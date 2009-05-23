Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019

Сборная России встретится с командой Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.

В четвертьфинале россияне переиграли США (4:3). Финляндия была сильнее Швеции (5:4 ОТ).

Во второй полуфинальной игре сыграют сборные Канады и Чехии.

Матчи 1/2 финала состоятся 25 мая. Игра Россия – Финляндия начнется в 16:15 по московскому времени, Канада – Чехия – в 20:15.

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