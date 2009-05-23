Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019

    Теги Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею чемпионат мира Хоккей

    Сборная России встретится с командой Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.

    В четвертьфинале россияне переиграли США (4:3). Финляндия была сильнее Швеции (5:4 ОТ).

    Во второй полуфинальной игре сыграют сборные Канады и Чехии.

    Матчи 1/2 финала состоятся 25 мая. Игра Россия – Финляндия начнется в 16:15 по московскому времени, Канада – Чехия – в 20:15.

    Россия – в полуфинале: Никита Гусев переиграл США

    Россия красиво дожала топовых американцев. Еще две победы, парни

    Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

    Статистика чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться