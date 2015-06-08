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    Топ-1 снукерного рейтинга О’Салливан в следующем сезоне пропустит все крупные турниры, включая ЧМ

    Теги чемпионат мира (снукер) Ронни О'Салливан снукер Мастерс чемпионат Великобритании Бильярд/снукер

    Пятикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан сообщил, что пропустит все крупные турниры в следующем сезоне.

    Сейчас английский снукерист занимает первое место в рейтинге. В прошедшем сезоне он выиграл 5 турниров

    «В этом году я сыграл на 11 турнирах, в следующем собираюсь принять участие только в трех. Я хочу сыграть несколько игр, чтобы не терять интерес. Дома мне скучно. Может, три-четыре турнира за год. Небольшие, где нет медиа и прессы. Так что я пропущу Мастерс, я пропущу чемпионат мира и чемпионат Великобритании.

    Я даже не хочу играть на чемпионате мира – это пресса хочет, чтобы я играл там. Но мне это не нужно. Это нормально для маленьких детей, которые никогда не выигрывали чемпионат мира и мечтают об этом. Для меня его значимость переоценена.

    Здорово, когда ты выигрываешь – но через неделю все возвращается на прежние места. Я побеждал пять раз. Сейчас для меня он не стоит крови, пота и слез. Этот турнир? Наверное, больше не для меня», – сказал О’Салливан.

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