Топ-1 снукерного рейтинга О’Салливан в следующем сезоне пропустит все крупные турниры, включая ЧМ

Пятикратный чемпион мира по снукеру ’Салливан сообщил, что пропустит все крупные турниры в следующем сезоне.

Сейчас английский снукерист занимает первое место в рейтинге. В прошедшем сезоне он выиграл 5 турниров

«В этом году я сыграл на 11 турнирах, в следующем собираюсь принять участие только в трех. Я хочу сыграть несколько игр, чтобы не терять интерес. Дома мне скучно. Может, три-четыре турнира за год. Небольшие, где нет медиа и прессы. Так что я пропущу , я пропущу чемпионат мира и чемпионат Великобритании.

Я даже не хочу играть на чемпионате мира – это пресса хочет, чтобы я играл там. Но мне это не нужно. Это нормально для маленьких детей, которые никогда не выигрывали чемпионат мира и мечтают об этом. Для меня его значимость переоценена.

Здорово, когда ты выигрываешь – но через неделю все возвращается на прежние места. Я побеждал пять раз. Сейчас для меня он не стоит крови, пота и слез. Этот турнир? Наверное, больше не для меня», – сказал О’Салливан.