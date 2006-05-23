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    Ролан Гаррос. В половине Джоковича Тим, Зверев, дель Потро, у Надаля – Федерер, Циципас, Нисикори, Вавринка

    Теги Ролан Гаррос ATP Теннис

    В Париже прошла жеребьевка мужского «Ролан Гаррос». В половину Новака Джоковича (1) попали Доминик Тим, Саша Зверев и Хуан Мартин дель Потро, в половину Рафаэля Надаля (2) – Роджер Федерер, Стефанос Циципас и Кеи Нисикори.

    Чемпион-2016 Джокович начнет турнир против Хуберта Хуркача, 11-кратный чемпион Надаль (2) в первом круге сыграет с квалифаером и в случае победы во втором – тоже. Федерер на своем первом с 2015-го «Ролан Гаррос» впервые встретится с Лоренцо Сонего, чемпион-2015 Стэн Вавринка стартует матчем с Йозефом Коваликом.

    Экс-теннисисты топ-10 Григор Димитров и Янко Типсаревич сыграют друг с другом, как и 40-летний Иво Карлович – с 37-летним Фелисиано Лопесом.

    Российский №1 Карен Хачанов стартует против Седрика-Марселя Штебе, Даниил Медведев – против хозяина кортов Пьера-Уга Эрбера.

    Целиком сетка здесь.

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    Опрос

    Кто выиграет мужской «Ролан Гаррос»?

    243 голосa 3
    • Рафаэль Надаль
      52%
    • Новак Джокович
      21%
    • Роджер Федерер
      13%
    • Доминик Тим
      7%
    • Стефанос Циципас
      3%
    • Александр Зверев
      2%
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