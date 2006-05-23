Тим Кэйхилл: «Роналду заслужил «Золотой мяч» за то, что он сделал в «Ювентусе»

Бывший капитан сборной Австралии Тим Кэйхилл заявил, что форвард «Ювентуса» заслужил «Золотой мяч» в 2019 году.

- Кто заслужил «Золотой мяч» в этом году?

– Знаю, что люди со мной не согласятся. Причина, по которой я скажу – Роналду, – это то, что он сделал в .

Он ушел из «Реала» и оказал такое огромное влияние на другую лигу. Я не видел другого такого игрока, который делал бы подобное в «МЮ» и «Реале» на протяжении многих лет.

Да, он не выиграл Лигу чемпионов, но он оказывает такое невероятное влияние на любой клуб. Взять игрока его возраста и отправить в другое место...

Знаю, что люди не согласятся, но я просто ценю его профессионализм, – сказал Кэйхилл.

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