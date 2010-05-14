Третья победа России на ЧМ, Цорн станет гендиректором «Спартака» и другие новости утра

1. Сборная России победила чехов (3:0) и одержала третью победу на групповой стадии ЧМ-2019. Канада обыграла Словакию – 6:5, забросив победную шайбу за секунду до конца матча, Швеция забросила 9 шайб Норвегии. Все результаты игрового дня – здесь.

2. Агент Томас Цорн станет новым гендиректором «Спартака», сообщил инсайдер Нобель Арустамян. Леонид Федун новость не подтвердил (но и не опроверг), назначение, возможно, состоится уже сегодня, на совете директоров.

3. В Кубке Стэнли «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе», Владимир Тарасенко вновь отметился голевой передачей.

4. Следственная группа УЕФА закончила работу и потребует дисквалификации «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов минимум на сезон, пишет New York Times. Возможно, все случится уже на этой неделе.

5. «Локомотив» может выплатить полузащитнику Игорю Денисову 750 тысяч евро за разрыв контракта. Юрист игрока говорил, что тот болеет.

6. Появилась информация, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут этапировать в Ярославль. Адвокат Мамаева эти сведения не подтвердил. Кстати, «Зенит» вручит золотую медаль Кокорину после выхода игрока на свободу.

7. Трансферы. «Реал» сообщил вратарю Кейлору Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, а о трансфере Эдена Азара «бланкос» объявят после 29 мая. «Челси», в свою очередь, готов купить Филиппе Коутиньо, если ФИФА разрешит клубу совершать трансферы. В «Атлетико» считают, что Антуан Гризманн летом перейдет в «Барселону». Юрий Семин настаивает на покупке Романа Еременко в «Локомотив».

8. Нападающий СКА Николай Прохоркин подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом».

9. В первом круге турнира в Риме первая ракетка России Карен Хачанов обыграл Лоренцо Сонего.

10. Опубликован календарь международных стартов по фигурному катанию сезона-2019/20. Rostelecom Cup пройдет в ноябре, чемпионат мира – в марте.

11. В тендере по внедрению VAR в РПЛ участвуют три компании, цена – 600 и 740 млн рублей за 3 года, третий вариант пока не озвучен.

12. Парочка светских новостей. Dom2Life сообщил, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню, Rambler удалил у себя эту новость. Продюсер «Ласкового мая» пригласил Кирилла Кокорина в группу.

Цитаты дня.

Артем Дзюба о возможном переходе в АПЛ: «Нужно понимать, что это вряд ли будет команда из топ-5».

«Я за свое очко никогда не переживаю. Нужно играть от печки». Евгений Кузнецов про отсутствие набранных очков на ЧМ.

Евгения Медведева: «Олимпийское золото или вечная молодость? Золото. Не хочу быть вечно молодой».