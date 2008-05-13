Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Зенит» вручит золотую медаль Кокорину после выхода игрока на свободу

    Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Александр Кокорин Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб вручит форварду Александру Кокорину золотую медаль за победу в чемпионате России.

    - Как быть с медалью для Кокорина? Передадите ее родственникам футболистам?

    – Думаю, дождемся, чтобы он ее лично получил. А в чем смысл (передавать родственникам – прим. ред)?

    Считаю, что медаль должна найти игрока после того, как он выйдет, – сказал Медведев.

    Кокорин с 10 октября 2018 года находится в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая его приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

    Что такое колония общего режима, куда отправят Кокорина и Мамаева

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться