«Зенит» вручит золотую медаль Кокорину после выхода игрока на свободу

Президент Александр Медведев рассказал, что клуб вручит форварду золотую медаль за победу в чемпионате России.

- Как быть с медалью для Кокорина? Передадите ее родственникам футболистам?

– Думаю, дождемся, чтобы он ее лично получил. А в чем смысл (передавать родственникам – прим. ред)?

Считаю, что медаль должна найти игрока после того, как он выйдет, – сказал Медведев.

Кокорин с 10 октября 2018 года находится в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая его приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Что такое колония общего режима, куда отправят Кокорина и Мамаева