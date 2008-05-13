«Зенит» вручит золотую медаль Кокорину после выхода игрока на свободу

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб вручит форварду Александру Кокорину золотую медаль за победу в чемпионате России.
- Как быть с медалью для Кокорина? Передадите ее родственникам футболистам?
– Думаю, дождемся, чтобы он ее лично получил. А в чем смысл (передавать родственникам – прим. ред)?
Считаю, что медаль должна найти игрока после того, как он выйдет, – сказал Медведев.
Кокорин с 10 октября 2018 года находится в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая его приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
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