Dom2Life сообщил, что Кабаева родила двойню. Rambler удалил у себя эту новость

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике родила двойню.

По информации Dom2Life, 36-летняя спортсменка 7 мая в 10 утра родила сыновей в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

«В то время, как Кабаева находилась в клинике, весь четвертый этаж, на котором она жила в ВИП-палате, переселили в другие комнаты.

На этаже дежурили многочисленные охранники, которые строго следили за тем, чтобы ни один посторонний не появился в коридоре.

Еду знаменитой роженице возили из местных элитных ресторанов. Роды у гимнастки принимали самые лучшие профессионалы из всего центра», – сказано в тексте Dom2Life.ru.

Имена мальчиков и их отца держатся в секрете.

Новость о родах Кабаевой сперва опубликовал у себя Rambler, а затем удалил это сообщение.

В марте 2015 года сообщалось, что Кабаева в Швейцарии родила ребенка. Опровержения или подтверждения этой информации со стороны гимнастки не последовало.

Кабаева, завершившая карьеру в 2007 году, была членом Высшего совета партии «Единая Россия» (с декабря 2001 по октябрь 2005-го), семь лет работала депутатом Государственной думы РФ (2007-2014).

Сейчас она занимает посты Председателя Совета Директоров холдинга НМГ и Председателя Совета Директоров газеты «Спорт-Экспресс».