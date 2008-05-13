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    Dom2Life сообщил, что Кабаева родила двойню. Rambler удалил у себя эту новость

    Теги светская хроника Алина Кабаева интернет политика Спорт-Экспресс Гимнастика

    Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню.

    По информации Dom2Life, 36-летняя спортсменка 7 мая в 10 утра родила сыновей в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

    «В то время, как Кабаева находилась в клинике, весь четвертый этаж, на котором она жила в ВИП-палате, переселили в другие комнаты.

    На этаже дежурили многочисленные охранники, которые строго следили за тем, чтобы ни один посторонний не появился в коридоре.

    Еду знаменитой роженице возили из местных элитных ресторанов. Роды у гимнастки принимали самые лучшие профессионалы из всего центра», – сказано в тексте Dom2Life.ru.

    Имена мальчиков и их отца держатся в секрете.

    Новость о родах Кабаевой сперва опубликовал у себя Rambler, а затем удалил это сообщение.

     

     

    В марте 2015 года сообщалось, что Кабаева в Швейцарии родила ребенка. Опровержения или подтверждения этой информации со стороны гимнастки не последовало.

    Кабаева, завершившая карьеру в 2007 году, была членом Высшего совета партии «Единая Россия» (с декабря 2001 по октябрь 2005-го), семь лет работала депутатом Государственной думы РФ (2007-2014).

    Сейчас она занимает посты Председателя Совета Директоров холдинга НМГ и Председателя Совета Директоров газеты «Спорт-Экспресс».

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